Metromare da record | il 98% degli utenti promuove la linea Rimini–Riccione I dati dell' indagine

Il metromare tra Rimini e Riccione dà i primi segnali di successo. Il 98% degli utenti si dice soddisfatto della linea, secondo i dati di un’indagine condotta dall’Agenzia Mobilità Romagnola. La maggior parte delle persone conferma che i mezzi funzionano bene e sono affidabili. La strada sembra tracciata per un servizio che piace e che, a quanto pare, può crescere ancora.

L’indagine Amr su 2.500 viaggiatori conferma un alto gradimento del trasporto pubblico locale, soprattutto sulla costa riminese È più che positivo il giudizio sui servizi di trasporto pubblico locale che emerge dall’indagine condotta da Amr - Agenzia Mobilità Romagnola - sulla qualità percepita dagli utenti. La rilevazione, condotta tra luglio e agosto e pubblicata recentemente, ha coinvolto 2.500 viaggiatori che hanno utilizzato autobus urbani, extraurbani e il Metromare. Proprio dal Metromare arriva il risultato più brillante: su 403 interviste specifiche, oltre il 98% degli utenti promuove il servizio e più del 70% assegna voti tra l’8 e il 10.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Metromare Rimini Riccione

Martedì mattina, un ordigno bellico è stato trovato sui binari tra Rimini e Riccione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Metromare Rimini Riccione

Argomenti discussi: Rimini. Il Metromare ha ripreso regolare servizio; La Metromare si ferma, c'è da rifare le pensiline della stazione.

Metromare, chiusura parziale a febbraio 2026: date dello stop, orari e tratte interrotteMetromare di Roma parzialmente interrotta a febbraio per lavori: stop alle corse fra Porta San Paolo e Magliana dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio ... fanpage.it

Metromare, l'assessore Morolli: Avanti col prolungamento fino alla FieraL'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli è intervenuto in Consiglio comunale sul tema del Metromare, In merito al grave episodio di sassaiola che ha colpito un mezzo Metromare, Morolli ha conferm ... msn.com

Ordigno bellico nei pressi dei binari, stop ai treni tra Rimini e Riccione. Disagi alla circolazione, tre Alta Velocità fermi #ANSA facebook

Rimini, CGIL, CISL, UIL: "Ex Smart Hotel Riccione risorsa per la comunità, non diventi un’occasione mancata" x.com