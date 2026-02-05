Metro rosso interrotto tra le fermate di Cairoli e San Babila a causa di un malore sul piede del treno

Un malore sul treno della metro rossa ha fermato il traffico tra le fermate di Cairoli e San Babila a Milano. La corsa è stata sospesa per qualche ora, creando disagi ai pendolari. La linea è rimasta ferma mentre i tecnici intervenivano per soccorrere il passeggero e verificare le condizioni del treno. Nessuno si è fatto male gravemente, ma la situazione ha causato code e aumentato il caos nelle ore di punta.

**Un malore a bordo del treno ferroviario ha causato la sospensione della M1 tra Cairoli e San Babila**, un'interruzione del traffico che ha colpito il traffico della metropolitana nel centro di Milano. A causa di un incidente sanitario, la tratta, aperta a partire dalle 8.00 del 5 febbraio, è stata interrotta per circa due ore, con conseguenze immediate per i pendolieri e gli utenti del sistema di trasporto pubblico. Il treno era in viaggio tra le fermate di Cairoli e San Babila, quando una passeggera è caduta in preda a un malore improvviso, richiedendo l'intervento immediato del personale di soccorso.

