Meteo raffica di perturbazioni sull’Italia | piogge neve e vento nel weekend
Viene un weekend difficile per l’Italia. Tre fronti atlantici si avvicinano, portando piogge, neve in montagna e venti forti. Le regioni tirreniche saranno le più colpite, con mari agitati e condizioni meteo instabili su gran parte del paese.
Roma - Tre fronti atlantici in arrivo tra venerdì e domenica: maltempo diffuso, neve in montagna, mari agitati e venti forti soprattutto sulle regioni tirreniche. Un treno di perturbazioni atlantiche continuerà a interessare l’Italia almeno fino al weekend, determinando una fase di spiccata instabilità meteorologica. Secondo gli ultimi aggiornamenti, saranno tre i fronti in transito nel giro di pochi giorni, con piogge, nevicate e venti intensi destinati a coinvolgere gran parte del territorio nazionale, in particolare le aree del Centro-Sud e il versante tirrenico. La prima perturbazione è già in ingresso sulle regioni occidentali e, nel corso della notte tra giovedì e venerdì, si estenderà rapidamente al resto del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Meteo Italia, perturbazioni a raffica: piogge diffuse e neve a bassa quota in arrivo
L’Italia si prepara ad affrontare un periodo di condizioni meteorologiche instabili, con perturbazioni atlantiche che portano piogge diffuse e nevicate a bassa quota.
Meteo Natale 2025, ciclone sull'Italia: neve, piogge e poi sole nel weekend
METEO: RAFFICA DI PERTURBAZIONI SULL'ITALIA E CLIMA UMIDO! POSSIBILI FIOCCATE IN PIANURA - ANALISI
