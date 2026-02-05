Meteo a Roma torna la pioggia e scatta l' allerta della protezione civile Le previsioni

La pioggia torna a Roma e la protezione civile ha già emesso un’allerta gialla. Le previsioni indicano precipitazioni intense che potrebbero creare problemi in città. La Regione Lazio invita i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

A Roma le previsioni meteo per domani, venerdì 6 febbraio, hanno fatto scattare l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico diramata dalla Regione Lazio. Per le successive 24 - 30 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni.🔗 Leggi su Romatoday.it

