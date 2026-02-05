Mercoledì Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato la Lega e di voler creare un nuovo partito. Con oltre 560 mila preferenze alle spalle, Vannacci si propone di portare avanti un’idea di destra più forte e più identitaria. La sua decisione sorprende molti, soprattutto perché si tratta di un passo deciso contro il partito di cui faceva parte. Ora si attende di vedere come reagiranno gli altri esponenti politici e quale strada prenderanno i suoi sostenitori.

Roberto Vannacci lascia la Lega e lancia un nuovo partito, portando con sé oltre 560 mila preferenze e un’idea di destra più identitaria. La sua mossa scuote il centrodestra, apre nuovi equilibri e potrebbe pesare sulle prossime elezioni. Per il generale si apre quindi una sfida tra consenso reale, visibilità mediatica e capacità di costruire una squadra politica. L’angelo-Meloni val bene una censura. Volto sparito per volere della. Curia Neanche dipinta sul muro, e non è una metafora. Il Vaticano ha assecondato l’urgenza fisiologica della sinistra italiana e al grido «Vade retro Giorgia» ha imposto di oscurare al volo il volto dell’angelo nella cappella di San Lorenzo in Lucina a Roma, accostato (con qualche ragione) al profilo della premier Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mercoledì da Dragoni | La nuova sfida di Vannacci alla destra italiana

Mercoledì da Dragoni analizza la recente Strategia antirazzista della Commissione europea, annunciata per il 2026.

La nuova sfida di Vannacci alla destra italiana | Mercoledì da Dragoni - Ep.13

