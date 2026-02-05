Mercato? No grazie! Nkunku è rimasto con un obiettivo | prendersi il Milan a suon di gol

Christopher Nkunku ha mostrato di essere già una pedina importante per il Milan. A Bologna, ha segnato un gol e procurato un rigore, dimostrando di essere in forma e pronto a fare la differenza. Per lui, il mercato di gennaio potrebbe portare il miglior risultato: aiutare il Milan a raggiungere obiettivi concreti.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese del Milan che, probabilmente, martedì sera in casa del Bologna ha disputato la sua miglior partita con la maglia rossonera. Prima ha provato a mandare in porta Ruben Loftus-Cheek. Quindi ha dato spettacolo con un paio di numeri in mezzo al campo; con un colpo di testa sotto misura ha 'ispirato' - di fatto - il primo gol dei rossoneri e poi ha messo in ghiaccio in risultato procurandosi e trasformando il calcio di rigore del raddoppio. Il tutto al termine di un mese di passione per Nkunku, il quale, come si ricorderà, non aveva fatto in tempo a segnare i primi suoi due gol in campionato, in Milan-Verona 3-0 di fine dicembre 2025, che era finito sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

