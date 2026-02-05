Mercatino ' A Fera Bio

Riparte anche per il 2026 il Mercatino 'A Fera Bio, un appuntamento che si tiene da oltre 20 anni. Gli appassionati di prodotti biologici e a filiera corta trovano ogni volta di tutto, dai formaggi alle verdure, a prezzi giusti. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per chi cerca qualità e trasparenza, portando avanti una tradizione che coinvolge produttori e consumatori.

Mercatino A' Fera Bio nuova edizione 2026. Un appuntamento che si rinnova anche per il 2026 e che resiste da oltre 20 anni, praticando la filiera corta, garanzia di qualità e di un prezzo giusto per chi produce e per chi compra. Un mercatino che ha l'intento di creare relazioni trasparenti tra.

