Mense ospedaliere Via libera dell’Asst alla riqualificazione

L’Asst di Lodi ha approvato un grande progetto di rinnovamento delle mense ospedaliere. La mossa punta a migliorare i servizi di ristorazione nei tre principali ospedali della zona: Lodi, Codogno e Casalpusterlengo. La riforma coinvolge soprattutto le cucine, con l’obiettivo di offrire pasti più curati e di qualità ai pazienti. Ora si aspetta di vedere come cambierà la vita nei reparti.

Una rivoluzione che parte dalle cucine per arrivare ai tavoli. L’ Asst di Lodi ha dato il via libera al maxi piano di riqualificazione dei servizi di ristorazione nei principali presìdi ospedalieri: Lodi (nella foto), Codogno e Casalpusterlengo. L’operazione da due milioni e 825mila euro è interamente finanziata dalla Regione. L’intervento punta a ristrutturare ambienti, cucine e refettori ottimizzando i flussi di lavoro, garantendo standard igienico-sanitari e di sicurezza all’avanguardia e ammodernando le attrezzature dedicate alla preparazione e somministrazione dei pasti. L’Asst ha diviso l’appalto in due lotti: quello da 1,77 milioni riguarda la progettazione esecutiva e i lavori veri e propri sulle strutture e sull’impiantistica; il lotto numero due da 340mila euro sarà dedicato alla fornitura e posa di nuove attrezzature specifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

