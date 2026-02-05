Una bambina di due anni è stata ricoverata in gravissime condizioni a Bologna per meningite tuberculare. I medici hanno già avviato la profilassi per la madre, i familiari e tutti i bambini dell’asilo nido frequentato dalla piccola. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si cercano di capire meglio le cause dell’infezione.

Il batterio colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. La piccola è residente con la madre a Santa Sofia, un piccolo comune dell’Appennino romagnolo in provincia di Forlì – Cesena, sul versante forlivese. Frequenta l’asilo nido motivo per cui il comune romagnolo di concerto con Ausl ha attivato un protocollo di sicurezza per scongiurare la presenza di altri casi e la diffusione dell’infezione. Sono stati sottoposti a profilassi la madre e i familiari della bambina entrati in contatto stretto e tutti i piccoli iscritti all’asilo nido così come gli operatori dello stesso istituto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Meningite tuberculare, gravissima bimba di due anni ricoverata a Bologna

