Meloni ha tanti bonus per la testa

Meloni ha in mente diversi bonus e misure che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Il decreto Milleproroghe, in particolare, diventa un appuntamento importante per molti parlamentari, pronti a spingere per ottenere nuove risposte e sostegni. La politica italiana resta in attesa di capire quali novità arriveranno e come influiranno sulla vita di cittadini e imprese.

Dal superbonus agli "aiutini" per commercianti e balneari: la presidente del Consiglio dovrà fare un esercizio di equilibrismo per accontentare la sua maggioranza È uno strano contenitore della politica italiana che ogni anno raccoglie le misure più disparate. Il decreto Milleproroghe rappresenta per molti parlamentari un'occasione unica e rara. Il testo omnibus per eccellenza contiene rinvii e proroghe, norme solitamente poco onerose per le casse pubbliche. Il centrodestra però vuole cogliere la palla al balzo per far passare qualche agevolazione o misura ad hoc cara a qualche categoria. Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, perché il governo li ha cancellati dal decreto Milleproroghe Il decreto Milleproroghe ha annunciato la cancellazione dei bonus giovani under 35 e bonus donne, precedentemente previsti nel testo. Salvini: «Elkann faccia quello che vuole. Quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti tanti» Nella giornata si è acceso il dibattito sulle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini riguardo alla famiglia Elkann, accusata di aver causato danni in Italia. Meloni, le priorità per il 2026: Pnrr, riforme per il Sud, bonus mamme. Il documentoC'è la tentazione di montare su un ultimo, grande cavallo di battaglia elettorale: la famiglia. Congedi parentali, incentivi all'occupazione per le donne, quoziente famigliare. In aula il partito di Meloni contesta le archiviazioni e chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di intervenire. Tutto è funzionale alla propaganda in vista della consultazione del 22 e 23 marzo. Con tanti saluti alla separazione dei poteri

