Mattia Melchiorri spiega che il nuovo allenatore, Baldiraghi, ha portato subito più energia alla squadra. Il capitano della Virtus Imola ha detto che la squadra lavora per aumentare la durezza in difesa, puntando a migliorare già nelle prossime partite.

Mattia Melchiorri, iniziamo subito dal nuovo allenatore: quali sono le sue impressioni? "Baldiraghi ci ha dato subito grande energia – ammette il capitano della Virtus Imola –. Ci ha fatto capire quelli che sono i suoi fattori chiave e i suoi punti di forza e il gruppo sta rispondendo bene". Tra i punti di forza c’è la difesa, giusto? "Sì. Per il coach la pressione difensiva è alla base del gioco. Finora abbiamo fatto molta fatica, ma adesso dobbiamo dare tutto, mancano ancora 14 partite e tutto può ancora succedere nel campionato". L’anno scorso si salvò nei playout con l’Npc Rieti: ci sono delle similitudini? "A Rieti fu anche più complesso, ma quello che ho imparato sto cercando di trasferirlo ai miei compagni di squadra più giovani: solo con il lavoro possiamo superare questa situazione difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Melchiorri "Virtus, più durezza in difesa"

