Melania Trump says talks with Putin team continue to free Ukrainian kids

Melania Trump conferma di essere in contatto con il team di Vladimir Putin. La first lady americana ha detto che i negoziati continuano, anche se non si conoscono ancora i dettagli. La sua dichiarazione arriva mentre si cerca di trovare una soluzione per la liberazione di alcuni bambini ucraini. Trump ha sottolineato che gli sforzi sono ancora in corso e che si lavora per arrivare a un risultato.

WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - U.S. first lady Melania Trump said on Wednesday she remains in contact with Russian President Vladimir Putin's team in an effort to secure the return of more Ukrainian children from Russia. "I'm working on it, and we are in the process," she told reporters at the White House. "I hope we have success very soon." She did not share details about talks between her representatives and Putin's team. An East Wing spokesman said the lines of communication had continued after Melania Trump wrote a letter to Putin — hand-delivered by her husband, President Donald Trump, last August — about abducted Ukrainian children.

