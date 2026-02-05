Meglio nudi che indossare piume | la protesta di attiviste e attivisti Peta prima dell’inizio delle Olimpiadi – Video

Prima dell'inizio delle Olimpiadi a Milano, alcuni attivisti di Peta hanno organizzato una protesta in piazza Duomo. Si sono presentati praticamente nudi, coperti solo da un berretto, degli occhiali da sci e degli scarponi, per attirare l’attenzione sul loro messaggio: “Meglio nudi che indossare piume”. La scena ha sorpreso tifosi e atleti, che si sono fermati a guardare e ascoltare le ragioni dell’azione. La protesta si è svolta proprio davanti ai partecipanti alla manifestazione sportiva, creando un

Tifosi e atleti a Milano per le Olimpiadi si sono trovati di fronte, in piazza Duomo, gli attivisti della Peta sostanzialmente nudi – salvo per berretto, occhiali da sci e scarponi da neve – dietro uno striscione con la scritta: "Meglio nudi che indossare piume". La protesta ha l'obiettivo di ricordare che "i vestiti invernali imbottiti di piume (spesso presenti nell'abbigliamento sportivo) sono il prodotto delle sofferenze di oche e anatre. I nove reportage della Peta sull'industria delle piume mostrano uccelli che soffrono ferite profonde e sanguinanti, con le piume strappate violentemente e ripetutamente dalla pelle, e accoltellati al collo mentre sono ancora coscienti".

