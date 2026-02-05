La notizia della fuga dei gestori patrimoniali dai grandi clienti di Mediobanca si fa sempre più intensa. Le preoccupazioni sulla possibile fusione con Mps spingono i manager a spostare i loro patrimoni altrove. La situazione attira l’attenzione anche all’estero, con il Financial Times di Francoforte che ha già iniziato a seguire gli sviluppi.

La fuga da Mediobanca dei gestori patrimoniali dei grandi clienti è arrivata persino alle orecchie dell’ufficio di Francoforte del Financial Times. Dopo il cambiamento dell’assetto di controllo dell’istituto di Piazzetta Cuccia, con il successo della scalata della cordata Mps Caltagirone Delfin, i cambi di casacca nel settore del private banking italiano – un fenomeno normale – sono accelerati: una dozzina di banchieri senior della banca fondata da Enrico Cuccia avrebbe lasciato per trasferirsi in Deutsche Bank. Altri ancora però nei mesi scorsi se ne erano andati verso lidi diversi, ad esempio Banca Sella ed Ersel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con Mps

Le voci sulla possibile fusione di Monte dei Paschi di Siena con Mediobanca continuano a tenere banco.

