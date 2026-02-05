Medio Oriente ancora morti a Gaza

Questa mattina a Gaza si registrano nuovi morti e feriti dopo gli ultimi attacchi. Le esplosioni continuano e i soccorsi lavorano senza sosta per portare aiuto alle persone colpite. La situazione resta tesa e nessuno sembra avere ancora una via d’uscita chiara.

In Medio Oriente. Ancora vittime, dolore e nuovi attacchi. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

