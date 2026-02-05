Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE contro Fabrizio Corona | azione legale per 160 milioni di euro

Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE hanno deciso di agire. Hanno avviato una causa civile contro Fabrizio Corona e le sue società, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro. La vicenda riguarda presunte azioni che le aziende ritengono lesive e che ora vogliono far valere in tribunale.

Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE hanno annunciato l’avvio di una causa civile risarcitoria per un valore complessivo di 160 milioni di euro nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili. La decisione arriva in seguito ai contenuti diffusi attraverso il progetto “Falsissimo” e i canali collegati a Corona, ritenuti dal Gruppo un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di fondamento, caratterizzate da una violenza verbale definita “inaudita” e lesiva della reputazione delle persone coinvolte, delle loro famiglie e delle realtà aziendali citate. Le ragioni della causa civile di Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona: Diffamazione e danni reputazionali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

