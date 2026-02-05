Mediaset contro Corona maxi-causa da 160 milioni | Diffonde menzogne e insinuazioni

Mediaset ha presentato una causa contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. L’azienda accusa l’ex paparazzo di aver diffuso menzogne e insinuazioni che danneggiano la loro immagine. La disputa tra i due si fa sempre più accesa, con l’azione legale che potrebbe avere ripercussioni importanti nel mondo dello spettacolo e dei media.

Scontro frontale tra il Biscione e Fabrizio Corona. Mediaset e Mfe-Mediaforeurope hanno promosso un’azione civile nei confronti del frontman di “Falsissimo”, avanzando una richiesta di risarcimento pari a 160 milioni di euro. L’iniziativa riguarda i presunti danni reputazionali e patrimoniali che il gruppo attribuisce ai contenuti diffusi nell’ambito del progetto Falsissimo e alle attività riconducibili a Corona e alle sue società. In una nota ufficiale, l’azienda di Cologno Monzese afferma che "quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ULTIM'ORA MEDIASET DENUNCIA CORONA DOPO L'ATTACCO DI SIGNORINI: CHIESTO DIVIETO SOCIAL E PIATTAFORME

