Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. L’azienda lo accusa di aver diffuso menzogne e insinuazioni che hanno danneggiato la sua reputazione e i suoi interessi economici. La causa arriva dopo mesi di tensioni e accuse reciproche tra le parti.

Mediaset e Mfe-MediaForEurope annunciano una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona, accusato di aver provocato gravi danni reputazionali e patrimoniali al gruppo e ad alcuni dei suoi principali esponenti. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale diffusa dall’azienda di Cologno Monzese, nella quale si chiarisce che l’azione legale riguarda i contenuti diffusi dal progetto “Falsissimo” e dallo stesso Corona. Secondo quanto trapela da fonti del Biscione, il maxi risarcimento richiesto è legato ai presunti danni d’immagine subiti non solo da Mediaset, ma anche dai suoi vertici, Marina e Pier Silvio Berlusconi, e da alcuni dei volti più rappresentativi dell’azienda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mediaset contro Corona: «Causa da 160 milioni di euro contro di lui, diffonde menzogne e insinuazioni»

