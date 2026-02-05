Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, la tv di Mediaset ha chiesto 160 milioni di euro all’ex paparazzo come risarcimento danni. Corona aveva provato a riapparire sui social questa mattina, ma è stato subito cancellato e oscurato di nuovo dalle piattaforme digitali. Le piattaforme hanno motivato il gesto con le violazioni di diritto d’autore, dignità e privacy, oltre alla diffusione di messaggi d’odio. La vicenda si infittisce, mentre Corona valuta una contro-querela.

AGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d'autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni. E prepara una contro-querela

Mediaset ha presentato una querela contro Fabrizio Corona presso la procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori.

Alfonso Signorini ha deciso di passare alle vie legali contro Fabrizio Corona.

