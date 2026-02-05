Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni E prepara una contro-querela

Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, la tv di Mediaset ha chiesto 160 milioni di euro all’ex paparazzo come risarcimento danni. Corona aveva provato a riapparire sui social questa mattina, ma è stato subito cancellato e oscurato di nuovo dalle piattaforme digitali. Le piattaforme hanno motivato il gesto con le violazioni di diritto d’autore, dignità e privacy, oltre alla diffusione di messaggi d’odio. La vicenda si infittisce, mentre Corona valuta una contro-querela.

AGI - Fabrizio Corona  ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui  social  ma è stato di nuovo oscurato dalle  piattaforme digitali  che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della  tutela del diritto d'autore, della  dignità personale, della  privacy  e contrasto ai  messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale,  Ivano Chiesa, ha diffuso su  Instagram  un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole  denunciare Mediaset  per  tentata estorsione  o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che  Mediaset  ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili. 🔗 Leggi su Agi.it

