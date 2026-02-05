Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni E prepara una contro-querela

Mediaset ha fatto un passo deciso contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento per i danni subiti. L’azienda ha anche annunciato di preparare una contro-querela, mentre Corona ha tentato di riapparire sui social questa mattina. Tuttavia, le piattaforme digitali lo hanno nuovamente oscurato, eliminando i suoi contenuti e cancellandolo dalle timeline, citando violazioni delle norme sulla tutela del diritto d’autore, la dignità personale e la privacy. La vicenda si svolge in un clima di tensione tra l’ex paparazzo e i media

AGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d'autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili.

