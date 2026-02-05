Mediaset chiede 160 milioni a Corona per causa civile legata a Mfe

Mediaset e Mfe hanno deciso di chiedere 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. Le due aziende accusano l’ex fotografo di aver causato danni alla loro reputazione con il suo video “Falsissimo”. La causa legale è stata aperta e mira a ottenere un risarcimento importante. Corona dovrà ora rispondere delle accuse davanti ai giudici.

**Mediaset e Mfe chiedono 160 milioni di euro a Fabrizio Corona per danni reputazionali causati da “Falsissimo”** Un’azione legale di portata significativa è stata avviata da Mediaset e Mfe – Mediaforeurope, due realtà consolidate nel campo della comunicazione, per un importo complessivo di **160 milioni di euro**, rivolta a **Fabrizio Corona**. La causa, presentata in ambito civile, mira a richiedere un risarcimento per danni reputazionali e patrimoniali derivanti dalla diffusione di contenuti considerati falsi, offensivi e di carattere sistematico, in particolare attraverso il canale televisivo “Falsissimo” e l’attività di stampa condotta da Corona.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mediaset Mfe

Mediaset e Mfe hanno avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

Mediaset e MFE hanno deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mediaset Mfe

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona e chiede un maxi risarcimento di 160 milioni di euroAzione congiunta del gruppo televisivo, dei vertici e di alcuni volti noti: eventuali risarcimenti destinati a un fondo per le vittime di stalking e cyberbullismo ... lanuovasardegna.it

Caso Signorini, da Mediaset e Mfe causa civile da 160 milioni contro CoronaFabrizio Corona (Foto LaPresse/Marco Ottico) Una causa civile da 160 milioni di euro: è ... msn.com

Mediaset chiede di fermare Fabrizio Corona per una presunta campagna diffamatoria nei confronti di Signorini: in radio, Anna Pettinelli e l’avvocato Fabrizio Ravidà spiegano cosa possono davvero decidere i giudici. facebook

Mediaset denuncia Corona e come Signorini chiede di bloccare i social. Fabrizio replica: «Ormai è guerra, racconterò tutta la verità» - News x.com