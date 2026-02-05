La zona orientale di Cuba si è trovata al buio mercoledì sera, colpa di un guasto alla rete elettrica. È il sesto blackout negli ultimi mesi, e la crisi energetica si aggrava con le tensioni politiche e commerciali che coinvolgono il paese. La mancanza di corrente sta creando disagi crescenti tra la popolazione, già alle prese con difficoltà crescenti.

Roma, 5 febbraio 2026 – Dalla serata di mercoledì 4 febbraio la zona orientale di Cuba si è ritrovata al buio e senza elettricità, a causa di un blackout provocato da un guasto alla rete elettrica. Lo ha riferito la compagnia elettrica nazionale cubana, la Unión Eléctrica (Une), che ha inoltre specificato come tra le provincie maggiormente colpite figuri anche l’area limitrofa a Santiago di Cuba, la seconda città principale dello Stato caraibico. “Alle 20:54 – ha riportato l’Une sui social – si è verificato un guasto alla sottostazione da 220 Kv di Holguin, causando l’interruzione del sistema elettrico nella zona est”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maxi blackout a Cuba, è il sesto negli ultimi mesi. Perché la cattura di Maduro e i dazi di Trump possono accelerare la crisi umanitaria

Approfondimenti su Cuba Blackout

Ultime notizie su Cuba Blackout

Maxi blackout a Cuba, 10 milioni senza elettricità con 30 gradiDa oggi l'isola di Cuba è completamente al buio per un blackout generale causato da un guasto inaspettato della grande centrale elettrica Antonio Guiteras, situata nella provincia di Matanzas (ovest). avvenire.it

Cuba, maxi blackout lascia senza corrente 3,5 milioni di personeUn esteso blackout ha colpito la zona occidentale di Cuba, lasciando senza energia elettrica circa 3,5 milioni di residenti. Tra le aree coinvolte figura anche l'Avana, rimasta priva di luce fin dalle ... tgcom24.mediaset.it

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: "Rischio collasso umanitario". Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: "Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout". #ANSA facebook

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: "Rischio collasso umanitario". Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: "Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout". #ANSA x.com