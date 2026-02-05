Mauro Pagani annuncia il nuovo album Tutto è già Qui

Mauro Pagani torna in scena con un nuovo album, intitolato Tutto è già Qui. L’artista ha firmato un contratto con la casa discografica BMG, che si occuperà di pubblicare le sue nuove canzoni. L’annuncio è arrivato ieri, e la data di uscita è ancora da definire. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa ha preparato il musicista.

Mauro Pagani firma un contratto discografico con BMG che pubblicherà il nuovo album di inediti Tutto è già Qui. In occasione dei festeggiamenti per il suo 80esimo compleanno, Mauro Pagani firma un contratto discografico con BMG che pubblicherà il nuovo album di inediti Tutto è già Qui, in uscita il 16 ottobre, aggiungendo un nuovo tassello alla sua cinquantennale carriera artistica. Figura centrale della musica italiana, polistrumentista, compositore e produttore tra i più stimati, dagli esordi con la PFM – Premiata Forneria Marconi allo storico sodalizio con Fabrizio De André, fino all’approdo al cinema con le colonne sonore, Mauro Pagani torna con il sesto album in studio della sua carriera, a tredici anni dall’ultimo progetto discografico di inediti, Domani, pubblicato nel 2003. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

