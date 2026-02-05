Maturità 2026 | occasione mancata per gli Istituti Professionali Lettera

Con la pubblicazione delle materie dell’esame di Stato, gli istituti professionali si trovano di fronte a un’altra occasione mancata. Sono state definite quattro discipline da portare al colloquio orale, due interne e due esterne, lasciando poco spazio alla flessibilità e alla personalizzazione degli studenti. La decisione rischia di rendere l’esame troppo rigido e poco adatto alle esigenze di ogni percorso formativo.

inviata da Raffaella Corradi Con la pubblicazione delle materie dell’Esame di Stato, per tutti gli indirizzi di scuola sono state chiaramente individuate quattro discipline da portare al colloquio orale: due interne e due esterne. Per gli istituti professionali del nuovo ordinamento, invece, il Ministero ha indicato esclusivamente le due materie esterne, Italiano e Inglese, demandando alle singole scuole la scelta delle due materie interne. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

