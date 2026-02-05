Mattia Casse ha vinto la seconda discesa libera a Bormio, sfiorando il miglior tempo sulla Stelvio. L’atleta italiano ha dimostrato di essere in forma, superando gli avversari e mettendo in chiaro le sue intenzioni per questa stagione. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, ma Casse ha mantenuto una velocità costante, chiudendo con il miglior tempo. Ora punta a confermarsi anche nelle prossime competizioni.

Mattia Casse, pettorale numero cinque, ha chiuso in 1’52”85, rifilando quasi due secondi al secondo classificato Rogentin, non senza aver saltato una porta subito dopo la Carcentina. Alle sue spalle si è imposto un florido Florian Schieder, con il pettorale sedici e uno svantaggio contenuto a 0.45 dal tempo di Casse. Giovanni Franzoni ha completato la pista in 1’53”72, accumulando 0.87 al traguardo. Quarti ex aequo sono risultati i francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton, distanziati di 0.99 dalla testa. Alexis Monney ha chiuso sesto, con un ritardo di 1.16. In settima posizione si è piazzato Christof Innerhofer, che ha spinto forte nel finale arrivando a 1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mattia Casse trionfa a Bormio con il miglior tempo nella seconda discesa libera

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse si presenta come il più veloce.

Questa mattina a Bormio si svolge la seconda discesa libera maschile di sci alpino.

