Mattia Casse svetta in prova | Spero in più ghiaccio Schieder | So di essere veloce gara aperta…

Mattia Casse ha segnato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nonostante un salto di pista sulla pista Stelvio di Bormio, il trentino si presenta come uno dei favoriti, sperando di trovare più ghiaccio per migliorare la sua performance. Schieder, invece, si dice consapevole di essere veloce e apre alla possibilità di una gara aperta.

Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se è incappato in un salto di pista sull'impegnativa pista Stelvio di Bormio. Il 35enne ha fermato il cronometro su 1:52.85 e ha fornito un chiaro segnale di ottima forma in vista dell'attesissima gara che sabato 7 febbraio (ore 11.30) assegnerà le prime medaglie di questa edizione dei Giochi. L'azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Mi piace molto questa pista, mi piace questa neve: ogni giorno migliora, oggi era più dura di ieri, il team di preparazione sta lavorando molto bene.

Mattia Casse apre la strada nella discesa di Coppa del Mondo a Crans Montana.

Mattia Casse ha corso la discesa di Crans Montana come un razzo e ha conquistato il miglior tempo.

Argomenti discussi: Sci alpino, Casse svetta nella prova di Crans Montana: Schieder sesto, Paris dodicesimo.

