Mattia Casse domina le prove | Servirebbe più ghiaccio Schieder | Sono veloce la gara è aperta

Mattia Casse ha dominato le prove di discesa libera a Milano, lasciando intendere di essere in ottima forma. Dopo aver fatto registrare tempi veloci, ha commentato che “servirebbe più ghiaccio”, sottolineando le condizioni della pista. Schieder, invece, si è detto fiducioso: “Sono veloce, la gara è aperta”. La giornata di prove ha mostrato che la competizione si annuncia molto aperta e combattuta, con i migliori pronti a dare battaglia in vista delle prossime tappe.

Milano Cortina 2026 mette in evidenza la competitività della discesa libera con una giornata di prove che ha mostrato altezze significative di forma tra i migliori specialisti. In questa cornice, la seconda prova cronometrata ha premiato un atleta azzurro, capace di imprimere un tempo di riferimento su una Stelvio di Bormio resa impegnativa dalle condizioni della neve e dal tracciato tecnico. La valutazione post-prova indica una fase di preparazione avanzata in vista delle imminenti gare olimpiche, che offriranno l’occasione per misurare ulteriormente resistenze, fluidità di sciata e gestione delle linee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mattia Casse ha segnato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mattia Casse ha corso la discesa di Crans Montana come un razzo e ha conquistato il miglior tempo.

