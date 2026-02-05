Matteo Parenzan | La disabilità non è mai stata un peso Dopo l’oro alle Paralimpiadi voglio arricchire il palmares

Matteo Parenzan ha parlato chiaramente: la disabilità non è mai stata un peso. Dopo aver vinto l’oro alle Paralimpiadi, ora vuole arricchire il suo palmares e dimostrare che si può fare tanto, indipendentemente dalle sfide che si affrontano. È stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Matteo Parenzan è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il fuoriclasse del paratennistavolo si è raccontato a 360 gradi tra gli inizi, le tante vittorie già messe in cascina e gli obiettivi futuri. Per un atleta che ha già messo in bacheca un oro Paralimpico a Parigi 2024, un oro Mondiale e due ori Europei gli aspetti da analizzare sono numerosi. Il nativo di Trieste inizia il suo racconto dalla soddisfazione del vincere una Paralimpiade: “Penso che sia il sogno di qualsiasi ragazzino che inizia a disputare uno sport. Il sogno è arrivare ai Giochi Paralimpici, figuriamoci vincerli. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questo approfondimento, analizziamo il percorso di Matteo Parenzan, atleta di riferimento nel tennistavolo paralimpico.

