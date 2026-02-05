Mattarella visita il Villaggio Olimpico a Milano Cortina | il Presidente all’insegna dell’XI Sport

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina, nel cuore delle Olimpiadi invernali. Ha partecipato alla cerimonia dell’XI Sport, un evento che mira a promuovere il movimento olimpico e a rafforzare il legame tra cultura, sport e identità regionale. La visita del capo dello Stato si inserisce in un momento importante di valorizzazione delle discipline invernali e di celebrazione delle tradizioni sportive italiane.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina, nel cuore del mondo sportivo italiano, per partecipare alla cerimonia dell’XI Sport, evento dedicato alla promozione del movimento olimpico e al rafforzamento del legame tra cultura, sport e identità regionale. La visita, avvenuta nella tarda mattinata del 15 marzo 2024, è stata l’occasione per un rinnovato impegno del Capo dello Stato nel promuovere l’attività sportiva italiana, in particolare in ambito olimpico. L’evento, tenutosi presso lo storico Villaggio Olimpico, è stato un momento significativo per la città di Milano-Cortina, che ospita ormai più di due decenni l’area dedicata alle competizioni sportive, con un impegno crescente verso il futuro della pratica olimpica in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina OLIMPIADI

Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina OLIMPIADI

Argomenti discussi: Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato; Sergio Mattarella alla Scala di Milano: Che la tregua olimpica sia rispettata ovunque; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Mattarella in città: visita a Niguarda, cerimonia del Cio e concerto alla Scala.

Milano Cortina: Vance e Rubio in Italia, Mattarella al Villaggio olimpico - LA DIRETTADomani la cerimonia di apertura. Imponente il servizio d'ordine in aeroporto per l'arrivo del vicepresidente e del segretario di Stato Usa (ANSA) ... ansa.it

MILANO-CORTINA - Bonifiche in corso, il Villaggio si prepara alla visita di MattarellaI Corazzieri, la guardia d'onore del presidente della Repubblica Italiana, sono già al Villaggio Olimpico di Milano, per una ricognizione, gli uomini della sicurezza del Presidente si muovono discreti ... napolimagazine.com

La Torcia partirà dal Villaggio Olimpico alle 14:31, con arrivo in piazza Duomo alle 19:30. Tutto quello che c'è da sapere facebook

Visti da dentro il Villaggio olimpico di Milano gli Usa non sembrano affatto gradassi. Palazzina centrale, piani alti, certo, ma un tempo stavano in torri protette e inavvicinabili, ora per arrivare agli ascensori passano da una lounge pubblica: a destra la dimostraz x.com