Mattarella tra gli azzurri e il primo ghiaccio olimpico Così a Milano sono già iniziate le Olimpiadi

A Milano sono partite le Olimpiadi invernali. Mattarella ha incontrato gli azzurri per un pranzo prima di partecipare a un evento con diversi leader mondiali. Il presidente ha scelto di mettere il piacere prima del dovere, assaporando un momento di relax con la squadra italiana prima di prendere parte alle cerimonie ufficiali.

Dal pranzo del presidente della Repubblica con la squadra italiana al debutto vincente del curling e dell’hockey femminile. I primi passi dei Giochi in attesa della cerimonia d'apertura. Dentro gli impianti l’atmosfera è già quella giusta, mentre fuori restano cantieri e imprevisti Prima il piacere e poi il dovere. Il presidente Sergio Mattarella prima di andare a cena con una cinquantina di potenti della terra, si è seduto a pranzo con gli azzurri al villaggio Olimpico di Milano. Si diverte molto di più a chiacchierare con loro ed è decisamente contento quando gli regalano una giacca ufficiale con il suo nome. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Presidente Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico, incontrando la delegazione azzurra.

Dopo aver incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico, Mattarella ha stretto loro la mano e condiviso qualche parola di incoraggiamento.

