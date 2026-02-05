Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato al villaggio olimpico di Milano. Lo ha accolto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e altri rappresentanti istituzionali. La visita si inserisce nel momento di grande fermento per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al villaggio olimpico di Milano. Ad accoglierlo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò.

