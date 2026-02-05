Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. Si è fermato alla mensa per incontrare gli atleti italiani, scambiando qualche parola e mostrando vicinanza. Dopo l'incontro, ha partecipato a una cena con i Capi di Stato, mantenendo vivo il messaggio di pace che lo sport può trasmettere al mondo.

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver firmato il «Murale della Tregua», al suo arrivo, ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti. Concluso il discorso di saluto agli atleti, è adesso a pranzo nella mensa con i componenti della squadra azzurra, che gli hanno regalato una giacca con il suo nome. Alle 12.40 sono stati aperti i cancelli dell’Arena Santa Giulia. È l’inizio delle Olimpiadi a Milano, 24 ore prime della cerimonia inaugurale a San Siro. Le ragazze della Nazionale di hockey scendono sul ghiaccio per la prima partita con la Francia, alle 14.40. In qualche modo, le giocatrici di hockey sono le portabandiera azzurre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico: «Lo sport manda al mondo un messaggio di pace»

