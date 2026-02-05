Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico | Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e serenità

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. Dopo aver visitato la mensa, si è incontrato con gli atleti italiani per un breve confronto. La giornata si è conclusa con una cena insieme ai capi di Stato, in un clima che ha messo in evidenza il messaggio di pace e serenità che lo sport può trasmettere al mondo.

Alle 12.40 sono stati aperti i cancelli dell'Arena Santa Giulia. È l'inizio delle Olimpiadi a Milano, 24 ore prime della cerimonia inaugurale a San Siro. Le ragazze della Nazionale di hockey scendono sul ghiaccio per la prima partita con la Francia, alle 14.40. In qualche modo, le giocatrici di hockey sono le portabandiera azzurre. (di Gianni Santucci) L'azzurra del curling Angela Romei ha depositato due ricorsi alla Sezione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport in sede olimpica a Milano contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e contro la Federazione Mondiale di curling.

