Mattarella al Villaggio Olimpico

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico poco prima della cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina 2026. Lo ha accolto un clima di attesa, con giornalisti e curiosi già pronti a seguire l’evento. Nessuna dichiarazione, solo una presenza istituzionale che segna l’inizio di questa grande manifestazione sportiva.

12.35 Il Presidente della Repubblica Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico in vista della cerimonia di apertura dei giochi Milano-Cortina 2026. E' stato accolto dal numero 1 Coni Buonfiglio dal presidente Cio Coventry e dal presidente di Milano-Cortina Malagò. Presenti il sindaco di Milano Sala e il presidente della Lombardia Fontana. Mattarella, arrivato scortato da otto corazzieri,si è recato al murale della Tregua olimpica per firmarlo. In serata parteciperà alla cena per i capi di Stato presso la Fabbrica del Vapore.

