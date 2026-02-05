Il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico, incontrando gli atleti azzurri. Durante il pranzo, ha ringraziato gli sportivi per gli sforzi fatti e ha chiesto loro di onorare il tricolore con le loro prestazioni. Il Capo dello Stato si è fermato a parlare con alcuni di loro, ascoltando le loro storie e incoraggiandoli prima delle prossime gare.

"Sono leggermente fuori età per l'Olimpiade e a dire il vero anche da giovane non sarei stato selezionato. Grazie per il dono, lo conserverò con affetto e lo indosserò perché non è solo significativo ma anche prezioso, vi accompagnerà in questi Giochi e questo gli conferisce anche un grande valore". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita al Villaggio olimpico di Milano oggi dove ha ricevuto dagli atleti il giubbotto ufficiale dell'Italia Team con tanto di nome. Il capo dello Stato, dopo aver firmato il "Murale della Tregua", al suo arrivo, ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mattarella al Villaggio olimpico ringrazia gli azzurri: "Rendete onore al tricolore"

Approfondimenti su Mattarella Olimpiadi

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il Presidente Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti azzurri pronti a partire per i Giochi.

Ultime notizie su Mattarella Olimpiadi

