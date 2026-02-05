Mattarella al Villaggio olimpico | Lo sport manda al mondo un messaggio di pace

Questa mattina il presidente Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. Lì ha fatto un breve discorso, sottolineando che lo sport invia un messaggio di pace al mondo. L’attesa cresce, domani si apre ufficialmente la manifestazione con le prime gare.

Grandissima attesa, a Milano, per l'inizio delle Olimpiadi invernali in programma domani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. "Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e di serenità", ha detto il capo dello Stato. "Siate consapevoli di quanto state per fare - ha detto Mattarella - lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

