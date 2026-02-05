Matri poeta per Federica Nargi | la poesia in rima baciata per i suoi 36 anni

Alessandro Matri ha scritto una poesia in rima baciata per celebrare i 36 anni di Federica Nargi. L’attaccante del calcio si diverte a firmarsi come Manzoni, ma in realtà si tratta di un semplice omaggio scritto di getto. La dedica è arrivata proprio nel giorno del compleanno dell’ex Velina, che ha condiviso il gesto sui social. La poesia ha subito fatto sorridere i fan, che hanno apprezzato la sorpresa.

(Adnkronos) – Si firma ironicamente come Alessandro Manzoni ma è 'solo' Alessandro Matri l'autore della poesia in rima baciata dedicata a Federica Nargi che oggi, giovedì 5 febbraio, compie 36 anni. L'ex calciatore ha scelto i social per celebrare il compleanno della compagna con un carosello di immagini che ripercorrono i 17 anni di storia.

