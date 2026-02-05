Masters of the Universe | He-Man e la Spada del Potere sulla copertina di Empire Magazine

Empire Magazine ha mostrato le prime immagini del film “Masters of the Universe” diretto da Travis Knight. Nicholas Galitzine interpreta il ruolo di He-Man, e sulla copertina si vede il suo volto e i muscoli pronti a conquistare. La pellicola promette di riportare in auge il celebre personaggio e il suo mondo. I fan aspettano con ansia di vedere come sarà questa nuova versione del classico.

Il potere è tornato, e questa volta ha il volto e i muscoli di Nicholas Galitzine. Empire Magazine ha svelato in esclusiva le nuove copertine dedicate a Masters of the Universe, l’attesissimo kolossal diretto da Travis Knight. Le cover offrono uno sguardo mozzafiato alla nuova incarnazione del Principe Adam, pronto a difendere il Castello di Grayskull da Skeletor, offrendo allo stesso tempo anche un omaggio al mito targato Mattel. LEGGI ANCHE: Il primo trailer di Masters of the Universe Masters of the Universe – Cover Empire Magazine La pellicola segue le origini del principe Adam il quale, grazie alla Spada del Potere, si trasforma nel leggendario He-Man per difendere il regno di Eternia dalle forze oscure di Skeletor. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Masters of the Universe: He-Man e la Spada del Potere sulla copertina di Empire Magazine Approfondimenti su Masters of the Universe Masters of the Universe: Nicholas Galitzine impugna la Spada del potere nel primo teaser Il nuovo film di Masters of the Universe con Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man sarà nelle sale quest’estate. Masters of the Universe, l'ira della destra per la gag sulla pronuncia: "Ora He-Man è woke?" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Masters of the Universe Argomenti discussi: Masters of the Universe, l'analisi del trailer del nuovo film ispirato a He-Man; Ricorda i fasti di Masters of The Universe con queste 5 offerte Amazon; Il miglior film Masters of the Universe è su Netflix, ed è un documentario; Masters Of The Universe, il primo trailer accende la furia sui social: Rovineranno tutto. Masters of the Universe, questo amato personaggio assente nel trailer sarà nel film?Il primo teaser trailer del nuovo film prodotto dagli Amazon MGM Studios ha rivelato tutti i personaggi classici della saga ma ne ha escluso uno particolarmente amato dai fan ... movieplayer.it Masters Of The Universe, il primo trailer accende la furia sui social: Rovineranno tuttoLibero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. libero.it Empire Magazine ha dato appuntamento per oggi ai fan de Il Signore degli Anelli: si tratta di un annuncio riguardante La Caccia a Gollum https://cinema.everyeye.it/notizie/signore-anelli-annuncio-arrivo-domani-tratta-caccia-gollum-852108.htmlutm_medi facebook

