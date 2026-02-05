masterchef italia su sky e now prova esterna in norvegia mystery box multiculturale

Gli aspiranti chef di MasterChef Italia si preparano a sfidarsi in Norvegia, dove questa settimana affrontano una prova esterna e una Mystery Box multiculturale. La gara, ormai in fase avanzata, vede ancora in gara nove concorrenti pronti a dimostrare il loro talento tra sfide originali e ospiti d’eccezione. La competizione continua a ritmo sostenuto, portando i partecipanti in giro per il mondo e regalando piatti sempre più sorprendenti.

