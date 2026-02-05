Massolo | Occupiamoci di rischio geopolitico o lui si occuperà di noi

Giampiero Massolo avverte che l’Italia deve affrontare subito i rischi geopolitici, altrimenti altri si occuperanno di decidere per noi. A due giorni dal Libro dei Fatti, l’ex segretario della Farnesina mette in guardia: se non ci muoviamo, rischiamo di perdere il controllo sulla nostra sicurezza.

**Massolo al Libro dei Fatti: “Occupiamoci di rischio geopolitico o lui si occuperà di noi”** A due giorni di distanza dall’edizione del Libro dei Fatti, presentato in occasione della 35a edizione dell’Adnkronos, Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina e senior advisor dell’Ispa (Istituto per lo studio delle politiche internazionali), ha lanciato un avvertimento radicale: “Occupiamoci di rischio geopolitico o lui si occuperà di noi”. La frase, pronunciata in occasione del libro di Adnkronos e pubblicata nel quotidiano con un titolo che diventa un topos della sua analisi, pone in evidenza l’attuale equilibrio fragile tra ordine internazionale e conflitti globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La politica internazionale torna a concentrarsi sulla geopolitica.

