Un operaio di 61 anni è stato colpito da un grosso peso mentre lavorava in un cantiere navale a Massa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in via Dorsale. Soccorritori e vigili del fuoco sono intervenuti subito sul posto, ma le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire. La polizia ha già avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Massa (Massa Carrara), 5 febbraio 2026 – Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio, in un cantiere navale a Massa, in via Dorsale. Un uomo di 61 anni ha riportato un trauma da impatto, colpito a un braccio, ed è stato portato in codice rosso da dinamica all'ospedale Apuane. Sul posto gli operatori della Medicina del lavoro della Asl e un'ambulanza della Misericordia di Massa per il trasporto in ospedale. Da quanto appreso, il braccio dell'uomo è stato colpito da un grosso peso caduto dall'alto. Il 61enne non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa, incidente sul lavoro: grosso peso colpisce un operaio di 61 anni

Approfondimenti su Massa Incidente

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, provocando la morte di un uomo di 40 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Massa Incidente

Argomenti discussi: Maltempo in Toscana, una frana blocca la statale. Traffico deviato e disagi alla circolazione; Carlo Dell'Amico morto in un incendio a Massa, l'ex carabiniere era stato anche in Iraq: grave la moglie; Maccacaro e quel prezioso filo rosso; Quei momenti di sgomento che la F1 ha imparato a evitare.

Massa, incidente sul lavoro: grosso peso colpisce un operaio di 61 anniMassa (Massa Carrara), 5 febbraio 2026 – Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio, in un cantiere navale a Massa, in via Dorsale. Un uomo di 61 anni ha riportato un ... lanazione.it

Incidente sul lavoro in cantiere navale a Massa, grave un operaioIncidente sul lavoro in un cantiere navale a Massa: operaio di 61 anni colpito da materiale caduto dall’alto, in ospedale in codice rosso ... gonews.it

INIZIO EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 Incidente al chilometro 117+000 tra Massa e Versilia in direzione LIVORNO (Inizio evento ore 06:18 del 05-02-2026) #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno facebook