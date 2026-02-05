Massa incidente sul lavoro | grosso peso colpisce un operaio di 61 anni

Un operaio di 61 anni è stato colpito da un grosso peso mentre lavorava in un cantiere navale a Massa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in via Dorsale. Soccorritori e vigili del fuoco sono intervenuti subito sul posto, ma le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire. La polizia ha già avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Massa (Massa Carrara), 5 febbraio 2026 – Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio, in un cantiere navale a Massa, in via Dorsale. Un uomo di 61 anni ha riportato un trauma da impatto, colpito a un braccio, ed è stato portato in codice rosso da dinamica all'ospedale Apuane. Sul posto gli operatori della Medicina del lavoro della Asl e un'ambulanza della Misericordia di Massa per il trasporto in ospedale. Da quanto appreso, il braccio dell'uomo è stato colpito da un grosso peso caduto dall'alto. Il 61enne non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

