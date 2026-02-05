Marquez | Tre piloti più veloci di me ma in Malesia è già successo

Marc Marquez torna in pista a Sepang e si mostra soddisfatto dei test. Il pilota spagnolo ha riconosciuto che ci sono almeno tre colleghi più veloci di lui, ma si dice tranquillo perché in passato ha già vissuto situazioni simili in Malesia. Durante i test, Marquez ha valutato bene la nuova configurazione aerodinamica e ha mostrato un recupero senza problemi. Ora si aspetta di capire come evolveranno le prossime gare.

marc marquez affronta i test di sepang 2026 con sensazioni positive, dimostrando un recupero fluido e una valutazione accurata della nuova configurazione aerodinamica. il nove volte campione del mondo arriva in malesia senza aver guidato la ducati dopo l'infortunio di ottobre e si concentra su progressi fisici tangibili e su conferme tecniche, in vista dell'avvio del campionato in thailandia. la giornata iniziale ha evidenziato rilievi incoraggianti sul piano fisico, con marc marquez che ha sondato la resistenza e la reattività. in una sessione cruciale per valutare se la carenatura 2026 rappresenti davvero un avanzamento, il pilota ha inanellato prove mirate fin dal mattino, mantenendo un profilo concreto e mirato al miglioramento generale.

