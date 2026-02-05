Marina La Rosa parla del pene di Vannacci a È sempre Cartabianca | gelo in studio e imbarazzo di Bianca Berlinguer

In diretta su Rete 4, Marina La Rosa ha fatto parlare di sé con una battuta su Vannacci. La sua frase ha scatenato un certo imbarazzo tra il pubblico e lo studio, con Bianca Berlinguer che ha preferito non intervenire. La conduttrice ha preso le distanze, sottolineando di non voler commentare quanto detto dall’opinionista. La puntata si è conclusa con un tono di disagio palpabile tra i presenti.

Nella puntata di mercoledì 3 febbraio di È sempre Cartabianca, il talk politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, tra gli ospiti in studio c'era anche Marina La Rosa. L'ex gieffina, oggi opinionista e personaggio televisivo, è intervenuta sui principali temi della serata, tra cui l'addio del Generale Roberto Vannacci alla Lega e il clima politico attuale.

"Vannacci si fa vedere in questo modo virile… Sarà come Mussolini? Sarebbe da capire, perché ha a che fare con l'insicurezza": le parole di Marina La Rosa a E' sempre cartabianca e l'imbarazzo in studio

In diretta a "E' sempre cartabianca", Marina La Rosa ha commentato le recenti uscite di Vannacci, definendolo "virile" e paragonandolo a Mussolini.

