Marina La Rosa e la frase epica su Vannacci Ha il pene piccolo come Mussolini? bufera in studio

Martedì sera, durante la puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4, la discussione su Roberto Vannacci si è surriscaldata. Marina La Rosa ha fatto una battuta che ha scatenato una bufera in studio, lasciando tutti senza parole. La frase su Mussolini e il pene piccolo ha attirato l’attenzione e ha provocato reazioni immediate tra gli ospiti e il pubblico. La discussione, che doveva essere politica, si è trasformata in un momento di grande tensione.

