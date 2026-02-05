Marilyn Monroe a rischio la sua casa del cuore | i nuovi proprietari vogliono demolirla

La casa di Marilyn Monroe, simbolo della diva, potrebbe essere demolita dai nuovi proprietari. La notizia ha suscitato scalpore tra fan e storici del cinema, che temono di perdere un pezzo importante della storia di Hollywood. La proprietà, che rappresenta un’icona degli anni Cinquanta, rischia di sparire proprio nel momento in cui si avvicina il centenario della nascita della diva. La questione ora si fa più complessa: tra chi difende la memoria di Monroe e chi mira a rinnovare il luogo, il futuro della casa resta incerto.

Nel 2026 si celebra il centenario dalla nascita di Marilyn Monroe. L'intero mondo del cinema, con Hollywood in prima linea, si prepara a festeggiare la grande diva, ma c'è qualcuno che sembra intenzionato a ostacolarne il ricordo. La città di Los Angeles ha avviato una battaglia legale contro i nuovi proprietari della villetta in cui Marilyn visse e morì: vogliono demolirla, ma per il comune si tratta di un bene dall'alto valore storico e culturale. I proprietari voglio demolire la villa di Monroe. Nel 2023, a un costo di 8,35 milioni di dollari, Brinah Milstein e Roy Bank, una coppia di statunitensi, acquistarono la villetta di Brentwood, elegante quartiere di Los Angeles, che appartenne a Marilyn Monroe – proprio in quelle stanze la diva di A qualcuno piace caldo fu trovata senza vita nel 1962.

