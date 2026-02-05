Marian Trapassi pubblica Voglio | dal 6 febbraio un indie-pop elettrico contro la bulimia del consumo

Marian Trapassi torna con un nuovo singolo, “Voglio”, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. La cantautrice lancia un brano indie-pop energico, scritto per commentare la cultura del consumo e la pressione della società. Dopo il successo di precedenti pezzi, Trapassi insiste sul suo stile diretto e sincero, cercando di raggiungere un pubblico che cerca musica con un messaggio chiaro.

Dal 6 febbraio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Voglio”, il nuovo singolo della cantautrice Marian Trapassi. Un brano indie-pop dal groove incalzante e dai suoni elettrici, capace di unire immediatezza e pensiero critico: al centro c’è la “bulimia del consumo” della contemporaneità, quella fame infinita di cose, relazioni e stimoli che il web rende apparentemente sempre a portata di mano. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Vincenzo Ricchiuto e Francesco Collinelli, pubblicato sul canale YouTube dell’artista dopo l’anteprima su Tgcom24 Un “voglio” che non si sazia mai: desiderio compulsivo e vuoto di fondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Approfondimenti su Marian Trapassi

