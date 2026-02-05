mariah carey e andrea bocelli cosa cantano alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali 2026

Milano si prepara a vivere la notte di apertura dei Giochi Invernali. La città si sta già mobilitando con grande entusiasmo, pronta a far partire uno spettacolo che va oltre le gare sportive. Sul palco, tra gli artisti, ci saranno anche Mariah Carey e Andrea Bocelli, pronti a incantare il pubblico con le loro esibizioni. La gente si aspetta un evento memorabile, con luci e musica che accompagneranno il via ufficiale dei giochi.

Milano si prepara ad accendere i riflettori sui Giochi Olimpici Invernali e l’attenzione, ovviamente, non è solo sugli atleti, sulle piste o sulle medaglie, ma anche sul grande spettacolo che accompagnerà l’evento. Si parte il 6 febbraio e, tra le tante sorprese annunciate, ce n’è una che ha già fatto vibrare il cuore dei fan di tutto il mondo: Mariah Carey salirà sul palco di San Siro per aprire la cerimonia con un omaggio inaspettato all’Italia. Oltre alla cantante americana, l’altro grande protagonista musicale di Milano-Cortina 2026 sarà uno degli orgogli italiani nel mondo, ovvero Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Il tenore Andrea Bocelli si esibirà il 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, nello stadio San Siro.

