Mariah Carey canterà in italiano alla Cerimonia di Apertura il video spoiler delle prove

Questa mattina sono circolate le prime immagini delle prove per la cerimonia di apertura. Mariah Carey si prepara a cantare in italiano, un momento che ha già fatto salire l’attenzione tra i fan. Su internet circola un video spoiler in cui si vede la cantante in azione, pronta a sorprendere il pubblico con il suo talento. La cantante si esercita con il brano scelto, ma ancora non si sa quale canzone interpreterà. La scena si svolge tra luci, musica e tanta attesa, mentre i preparativi sono in pieno svolgimento.

Tra gli ospiti della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 ci sarà anche Mariah Carey, che sorprenderà tutti cantando in italiano. Finalmente ci siamo! Domani sera presso lo Stadio San Siro si svolgerà la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026. Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Numerosi gli artisti di calibro internazionale che saliranno sul palco, da Maria Carey a Laura Pausini, passando per Andrea Bocelli e Ghali. Una serata, dunque, che promette di rimanere nella storia e che verrà trasmessa in mondovisione. Lo show avrà una durata di circa due ore e mezza e verrà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, e DAZN. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La star americana si prepara a salire sul palco di Milano per cantare durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Una star mondiale per le Olimpiadi: Mariah Carey alla Cerimonia di apertura a San Siro

Mariah Carey spoilerata sui social: ecco la canzone che canterà in italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano CortinaMariah Carey canta alle prove della cerimonia di apertura a San Siro: i video rubati svelano uno dei momenti clou di Milano Cortina ... corrieredellosport.it

Cosa canterà Mariah Carey alle Olimpiadi: il video spoiler durante le proveLe immagini immortalate durante le prove per la cerimonia di apertura a San Siro sono poi finite online. Il brano ... milanotoday.it

. @MariahCarey rehearsing the iconic italian song "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)" for the Olimpics opening ceremony in Milan. SHE IS SINGING IN ITALIAN! x.com

Mariah Carey è arrivata a Milano: la super star internazionale sarà una dei protagonisti della cerimonia di apertura che si terrà venerdì 6 febbraio delle olimpiadi invernali Milano, Cortina 2026 allo stadio di San Siro. L’artista ha scelto un look total black per l’ar facebook