Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’ l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi | il video spoiler sui social

Mariah Carey ha sorpreso i fan cantando ‘Nel blu dipinto di blu’ durante le Olimpiadi invernali. Il video dell’esibizione circola già sui social, mostrando la cantante al centro dello stadio di San Siro. La scena si svolge sotto gli occhi di tanti spettatori, con la voce forte e chiara tra le luci del palazzetto. La cantante ha scelto di rendere omaggio all’Italia con questa performance, che già fa parlare di sé.

Milano – Volare, oh oh. Cantare. Al centro dello stadio di San Siro, la Scala del calcio trasformata nel tempio dell’Olimpiade invernale. Nei filmati che circolano sui social la regina del pop americano – oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo – intona l’altro inno d’Italia. Non il Mameli patriottico. Ma ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Dal vento rapita, la voce di Mariah Carey vola nel cielo infinito di Milano. La cantante 56enne, stella interplanetaria, è atterrata a Milano per le prove del maxi show che venerdì 6 febbraio aprirà i Giochi italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social Approfondimenti su Mariah Carey Olimpiadi Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro: il video spoiler delle Olimpiadi Mariah Carey canta “Nel blu dipinto di blu” a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il video Durante le prove per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Mariah Carey ha fatto un’ospitata a sorpresa allo stadio San Siro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mariah Carey Olimpiadi Argomenti discussi: Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi - Il video; Foo Fighters, Taylor Momsen e il ritorno grunge di Mariah Carey a MusiCares; Mariah Carey canterà 'Nel blu dipinto di blu' durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social; Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno. Milano-Cortina, Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu durante le proveUna sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della ... iltempo.it Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro. Prove della cerimonia di Milano-Cortina 2026Spoilerate le prove di Mariah Carey a San Siro: l’esibizione che aprirà Milano-Cortina 2026 è stata ripresa da alcuni presenti con gli smartphone e pubblicata sui social. Per la cerimonia d'apertura a ... msn.com Radio1 Rai. . #Olimpiadi #MilanoCortina2026 Per la diretta della cerimonia di apertura al San Siro Olympic Stadium sono previsti 2 miliardi di spettatori. Tra le star attese, Mariah Carey con la sua versione di "Nel blu dipinto di blu", catturata in video alle pr facebook Mariah Carey canta “Volare” alle prove delle Olimpiadi di Milano ed è pura magia: il video x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.