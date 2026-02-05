Marco Balich | La cerimonia d' apertura di Milano Cortina sarà sobria analogica e profondamente umana

Marco Balich ha annunciato che la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 sarà semplice e autentica. L’obiettivo è creare uno spettacolo sobrio, che racconti l’Italia e trasmetta un messaggio di pace. Balich ha spiegato che non ci saranno effetti teatrali e che si concentreranno sulla dimensione umana e sul racconto delle tradizioni italiane. La scelta, dice, vuole mettere in risalto i valori veri e l’essenza del nostro Paese. La cerimonia promette di essere un momento intimo e significativo, lontano da effetti troppo spettacol

Lo studio di Marco Balich - Creative Lead della cerimonia d'apertura Milano Cortina - è proprio come ce lo si può immaginare: moderato e vivace. C’è un posto per ogni cosa. L’armonia dell’arredamento viene rotta solo da qualche spunto colorato e apparentemente fuori contesto: un libro appoggiato su un tavolino o un quadro appeso a una parete che fa compagnia ai numerosi premi vinti. Da qualche parte dovrebbe esserci anche il Compasso d’Oro vinto nel 2017 per la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio, nel cercarlo ci si può imbattere in un piccolo quadretto intitolato Billy, come la famosa libreria: «Me l’hanno regalato i miei creativi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Balich: «La cerimonia d'apertura di Milano Cortina sarà sobria, analogica e profondamente umana» Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina 2026: ecco come sarà la cerimonia di apertura a San Siro La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio alle ore 20 allo stadio San Siro. Arianna Fontana concede il bis: sarà portabandiera nella cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Marco Balich ci racconta tutto quello che dovete sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. E non solo; Marco Balich: La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? Due ore di spettacolo puro. E i vip partecipano gratis; Balich racconta il backstage della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi; Perché la cerimonia di Milano Cortina 2026 è lo show più importante al mondo (e cosa prepara Marco Balich). Marco Balich ci racconta tutto quello che dovete sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. E non soloNella diciassettesima puntata di Grande Giove, il direttore creativo della cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 svela il suo segreto: usare arte, musica e immagini per unire miliardi di p ... wired.it Marco Balich: «La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? Due ore di spettacolo puro. E i vip partecipano gratis»Intervista al «designer» dell'apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026: «Più umanità che effetti speciali. Il mio prossimo evento? Dopo le Olimpiadi, il mio matrimonio, con Francesca Bellettini» ... corriere.it Marco Balich racconta il backstage della cerimonia d’inaugurazione di @milanocortina26 - Il veneziano che tesse le trame degli eventi mondiali più visti: «Sarà un evento umano, potente, condiviso». Quella del 6/2 è la sua 16ma inaugurazione olimpica x.com Vi sta salendo l’hype da Olimpiadi Venerdì ci sarà la cerimonia inaugurale e nella puntata di oggi di Grande Giove abbiamo intervistato Marco Balich, la persona a capo dell’organizzazione della cerimonia di apertura di Milano Cortina. Buon ascolto! facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.